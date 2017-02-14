«Силовые машины» показали рекордный убыток за последние 10 лет

Чистый убыток «Силовых машин» по МСФО вырос в 2016 г. в 3 раза – до 4 млрд руб., говорится в ее отчете. Компания в минусе второй год подряд. До этого «Силовые машины» показывали убыток лишь в 2007 г. – 3,1 млрд руб. Выручка компании в 2016 г. увеличилась на 29,3% до 77,3 млрд руб., EBITDA снизилась на 4,5% до 7,4 млрд руб. На рост выручки повлияло исполнение проектов АЭС «Куданкулам» и Белорусская, ТЭС «Барх», а также завершение строительства ЖК «Московский квартал», следует из сообщения группы.

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