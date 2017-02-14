Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Stada за 3,5 миллиарда евро

Cinven предложил выкупить Stada за 3,5 млрд евро

На немецкого производителя дженериков есть и другие претенденты

Арраш Массуди,

Хавьер Эспиноза,

Майлз Джонсон

/ Financial Times