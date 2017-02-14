Промышленность
Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Stada за 3,5 миллиарда евро

Cinven предложил выкупить Stada за 3,5 млрд евро

На немецкого производителя дженериков есть и другие претенденты
  • Арраш Массуди,
  • Хавьер Эспиноза,
  • Майлз Джонсон
  • / Financial Times
Фонд Cinven предложил выкупить немецкого производителя дженериков
Фонд Cinven предложил выкупить немецкого производителя дженериков
STADA CIS

Немецкий производитель дженериков Stada получил два предложения о своем поглощении. Одно – от фонда прямых инвестиций Cinven, оценившего фармкомпанию в 3,5 млрд евро.

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