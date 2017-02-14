В топ-менеджменте Toshiba произошла первая отставка после скандала 2015 года

Председатель совета директоров Toshiba Сигэнори Сига уходит в отставку, сообщила корпорация. Это решение связано с тем, что Toshiba на месяц отложила публикацию годового отчета из-за необходимости учесть все негативные последствия позапрошлогодней сделки в США. Ожидается, что корпорация зарезервирует $6,3 млрд на покрытие убытков, которые повлекла эта сделка, сообщает Reuters. Американское подразделение Toshiba Westinghouse Electric в 2015 г. купило бизнес по строительству атомных объектов CB&I Stone & Webster у компании Chicago Bridge & Iron. Затем оказалось, что этот актив стоил дешевле, чем полагали в Toshiba, также внутренние проверки выявили, что это потенциально проблемный актив.

Сига уходит в отставку, так как берет на себя ответственность за убытки, цитировала ВВС разъяснения корпорации. Совет директоров Toshiba он возглавил в 2016 г., до этого он руководил Westinghouse Electric. Топ-менеджером Toshiba он стал в результате кадровых перестановок после скандала 2015 г. Тогда корпорации пришлось признать, что ее руководители годами завышали финансовые показатели в отчетах и в общей сложности Toshiba приписала себе $1,3 млрд лишней прибыли.

Корпорация 14 февраля признала, что, судя по результатам внутренних проверок, система контроля в Westinghouse, которую Toshiba 10 лет назад купила у британского правительства, является недостаточной. В результате Toshiba придется проверять, не оказывали ли топ-менеджеры Westinghouse недопустимого давления на стороны при переговорах с Chicago Bridge & Iron.

В 2016 г. Toshiba прогнозировала, что ее чистая прибыль в текущем финансовом году, который заканчивается в марте 2017 г., составит 145 млрд иен благодаря оживлению на рынке компьютерной памяти. В предыдущем финансовом году убыток Toshiba составил 460 млрд иен. Сейчас корпорация сообщила, что ожидает чистый убыток на уровне 499,9 млрд иен ($4,4 млрд) за девять месяцев, завершившихся в конце декабря 2016 г., и еще 390 млрд иен убытка за первые три месяца нынешнего года.

Годовой отчет Toshiba должна была обнародовать в ночь на 14 февраля. Этого не произошло. Компания пообещала опубликовать его на месяц позже, 14 марта, после согласования с аудитором, и предупредила, что в аудированной отчетности цифры могут значительно отличаться от ранее звучавших. Toshibа пока не удалось получить одобрение аудитора PricewaterhouseCoopers Aarata, сообщил Reuters информированный источник. Представители Toshiba и РricewaterhouseCoopers Aarata эту информацию комментировать отказались.

Toshiba также предупредила, что может активизировать привлечение финансирования, в том числе может продать мажоритарную долю в своем подразделении по изготовлению чипов компьютерной памяти, хотя ранее рассматривала возможность продажи не более 20% в этом бизнесе.

Еще корпорация сообщила, что будет прекращать проекты по строительству атомных объектов за пределами Японии.

После всех этих событий котировки Toshiba упали на 8%, а ее капитализация достигла 973 млрд иен ($8,6 млрд), что меньше половины показателя на середину декабря. Около десяти лет назад капитализация корпорации приближалась к 5 трлн иен. После того как в декабре 2016 г. котировки компании падали на 26% на новости, что убытки подразделения, производящего оборудование для АЭС, превзошли $4,4 млрд (500 млрд иен), Toshiba попросила финансовой помощи у Банка развития Японии и у других кредиторов, сообщал Bloomberg со ссылкой на газету Nikkei и ее источники. Декабрьский обвал котировок корпорации был самым значительным с 1974 г.