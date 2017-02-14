Подан иск о банкротстве ЗАО «Идеальная чашка»

В 2016 г. ЗАО «Идеальная чашка» выступала ответчиком по 10 искам на общую сумму около 7 млн руб.

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск о банкротстве ЗАО «Идеальная чашка». Истец – житель Новосибирска Леонид Сергеев. Иск зарегистрирован 10 февраля, дата заседания пока не назначена. Связаться с Сергеевым не удалось. Сайт «Идеальной чашки» не работает.

Последние годы сеть постоянно сокращалась. В 2012 г. в ней было 10 точек, к середине 2016 г. – пять , сейчас, по данным официальной группы в Instagram, работают всего три - на Каменноостровском пр., 2, на ул. Правды, 22 и на Заневском пр., 14.

В 2016 г. ЗАО «Идеальная чашка» выступала ответчиком по 10 искам на общую сумму около 7 млн руб. В сентябре 2016 г. иск о банкротстве сети подавал поставщик ООО «Фабрика мороженого "Престиж", которому сеть задолжала около 500000 руб., но дело в итоге было прекращено.

Банк «Зенит» в ноябре 2016 г. обратился в суд с иском о взыскании с ЗАО «Идеальная чашка» 5 млн руб. По данным СПАРК, в этом банке до сентября 2017 г. заложено оборудование «Идеальной чашки» (компьютеры, кофеварки, барные стойки и пр.) в количестве 122 единиц. Представитель Банка «Зенит» от комментариев отказался. По данным отчетности по РСБУ за 2014 г., заемные средства «Идеальной чашки» составляли более 30 млн руб.

Весной 2016 г. «Идеальную чашку» приобрели три частных инвестора, в том числе управляющий новосибирским ООО «Трэвелерс кофе» Евгений Михиенко. Сеть обошлась новым владельцам в 3–4 млн руб., сообщало новосибирское агентство «НГС.Новости» со ссылкой на свой источник. Представитель Михиенко говорил, что покупатели по условиям сделки обязались погасить долги «Идеальной чашки». С марта 2016 г. гендиректором ЗАО «Идеальная чашка» является Александр Черенев.

Новые владельцы долги сети не оплатили, сказал «Ведомостям» один из поставщиков. Вместо того, чтобы оплатить долги банку и поставщикам, Михиенко и партнеры перевели кофейни на другие юрлица и организовали банкротство старого юрлица, утверждает Анвар Пириев, гендиректор ООО «Трэвэлерс кофе Москва». По его словам, об этом ему стало известно от поставщиков сети. ООО «Трэвелерс кофе», управляющим которого является Евгений Михиенко, и ООО «Трэвэлерс кофе Москва» Анвара Пириева разделили сеть кофеен под брендом «Трэвелерс кофе» в 2015 г. в результате корпоративного конфликта. В 2016 г. они судились за бренд Traveler’s Coffee в нескольких инстанциях. Сейчас обе сети параллельно работают под одним брендом.

Михиенко с партнерами приобрели бренд, оборудование и пр. у юрлиц, которые сейчас разбираются с банками, говорит представитель Михиенко. «Три кофейни под брендом "Идеальная чашка" сейчас работают, о каких-то конкретных планах развития мы не можем говорить, но к прежним юрлицам новые владельцы не имеют никакого отношения», объясняет он. Кофейни теперь зарегистрированы на новые компании, и к ним никаких претензий быть не может, говорит представитель Михиенко. Он утверждает, что ничего не знает о банкротстве.

Кофейня на ул. Правды оформлена на ООО «Кедр», свидетельствует полученный в ней чек. По данным СПАРК, эта компания принадлежит Наталье Михиенко, Дмитрию Кораблину и Вячеславу Щербику. Они же и Евгений Михиенко являются владельцами петербургских ООО «Невакофе» и ООО «ТД Кедр». Михиенко с мая 2014 г. по 29 января 2015 г. был гендиректором ООО «Яркая звезда» (владелец российской франшизы сети Carl’s Jr), признанного банкротом в марте 2015 г.

Сеть «Идеальная чашка» в 1998 г. основала Анна Матвеева. В 2005 г. скандинавский инвестфонд Trigon Capital приобрел у Матвеевой 85% акций, но в 2011 г. вернул ей всю долю.

Конкуренция сегменте кофеен очень велика, игроки активно рассматривают новые площадки, самую большую долю рынка занимают «Шоколадница», «Кофе хауз» и Coffeeshop Company, но старые форматы уже проигрывают более модным и современным, таким, например, как «Даблби», считает вице-президент по управлению коммерческой недвижимостью АРИН Екатерина Лапина.