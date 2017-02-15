«Газпром» снизил выплаты правлению

Вознаграждение правлению «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером (на фото) впервые за много лет снизилось

Это первое снижение выплат руководству экспортной монополии более чем за пять лет

«Газпром» снизил вознаграждение членам правления впервые за много лет. По итогам 2016 г. общая сумма выплат правлению снизилась на 9,4% до 2,448 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ. За предыдущий год выплаты выросли на 6,3%. Доходы совета директоров «Газпрома» в 2016 г. упали на 8,8% до 321,6 млн руб. Представитель «Газпрома» не пояснил, с чем связано снижение выплат.