«Газпром» снизил выплаты правлению

Вознаграждение правлению «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером (на фото) впервые за много лет снизилось
Максим Стулов / Ведомости
«Газпром» снизил вознаграждение членам правления впервые за много лет. По итогам 2016 г. общая сумма выплат правлению снизилась на 9,4% до 2,448 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ. За предыдущий год выплаты выросли на 6,3%. Доходы совета директоров «Газпрома» в 2016 г. упали на 8,8% до 321,6 млн руб. Представитель «Газпрома» не пояснил, с чем связано снижение выплат.