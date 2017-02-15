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Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: «Газпром» сэкономит на правлении

«Газпром» снизил выплаты правлению

Это первое снижение выплат руководству экспортной монополии более чем за пять лет
Вознаграждение правлению «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером (на фото) впервые за много лет снизилось
Вознаграждение правлению «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером (на фото) впервые за много лет снизилось
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» снизил вознаграждение членам правления впервые за много лет. По итогам 2016 г. общая сумма выплат правлению снизилась на 9,4% до 2,448 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ. За предыдущий год выплаты выросли на 6,3%. Доходы совета директоров «Газпрома» в 2016 г. упали на 8,8% до 321,6 млн руб. Представитель «Газпрома» не пояснил, с чем связано снижение выплат.

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