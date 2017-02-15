Транспорт
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: ФАС поставит РЖД оценку

Федеральная антимонопольная служба хочет добиться от РЖД большей прозрачности

Служба начнет контролировать KPI компании, чтобы учитывать их при определении тарифа
ФАС хочет добиться от РЖД большей прозрачности
ФАС хочет добиться от РЖД большей прозрачности
А. Астахова / Ведомости

ФАС заинтересовалась производственными показателями РЖД. Служба разработала приказ, где говорится, что тарифы монополии на 2017 г. устанавливаются с учетом целевых показателей на год. Документ зарегистрирован Минюстом еще 3 февраля. Целевые показатели, которые хочет контролировать ФАС, описаны в приложении. Погрузка в 2017 г. должна составить 1,218 млрд т (в 2016 г. была 1,22 млрд т), пассажирооборот – 123,9 млрд пассажиро-километров (было 124,5 млрд пассажиро-километров). Но вот средняя скорость грузового поезда должна вырасти почти втрое – до 40,2 км/ч.

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