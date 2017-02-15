Федеральная антимонопольная служба хочет добиться от РЖД большей прозрачности

ФАС заинтересовалась производственными показателями РЖД. Служба разработала приказ, где говорится, что тарифы монополии на 2017 г. устанавливаются с учетом целевых показателей на год. Документ зарегистрирован Минюстом еще 3 февраля. Целевые показатели, которые хочет контролировать ФАС, описаны в приложении. Погрузка в 2017 г. должна составить 1,218 млрд т (в 2016 г. была 1,22 млрд т), пассажирооборот – 123,9 млрд пассажиро-километров (было 124,5 млрд пассажиро-километров). Но вот средняя скорость грузового поезда должна вырасти почти втрое – до 40,2 км/ч.

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