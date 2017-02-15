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Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: «Газпром нефть» изучит Иран

«Газпром нефть» разработает проект добычи иранской нефти

Российская компания в течение полугода представит проект добычи на месторождении Шангуле
Три компании, среди которых «Газпром нефть», в течение шести месяцев разработают проект добычи нефти на иранских месторождениях
Три компании, среди которых «Газпром нефть», в течение шести месяцев разработают проект добычи нефти на иранских месторождениях
Ebrahim Bagherloo / NIOC

«Газпром нефть» подписала соглашение о неразглашении с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC), заявил во вторник менеджер по проектному развитию иранского месторождения Шангуле – Али Аббаси Лорки, передает местное агентство MNA. По словам Лорки, аналогичные соглашения подписали норвежская DNO и таиландская PTTEP, у компаний будет шесть месяцев, чтобы представить предложения по развитию месторождения.

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