«Газпром нефть» разработает проект добычи иранской нефти

Три компании, среди которых «Газпром нефть», в течение шести месяцев разработают проект добычи нефти на иранских месторождениях

«Газпром нефть» подписала соглашение о неразглашении с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC), заявил во вторник менеджер по проектному развитию иранского месторождения Шангуле – Али Аббаси Лорки, передает местное агентство MNA. По словам Лорки, аналогичные соглашения подписали норвежская DNO и таиландская PTTEP, у компаний будет шесть месяцев, чтобы представить предложения по развитию месторождения.