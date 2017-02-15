Фонд Леонида Богуславского приобрел 20% спортивного проекта I Love Running Family

Ru-Net приобрел долю в ILRF по схеме cash-in, т. е. все деньги за долю идут в капитал компании и на ее развитие

Фонд ru-Net Леонида Богуславского приобрел долю в проекте I Love Running Family (ILRF). Об этом у себя на странице в Facebook написал один из основателей проекта и его основной владелец Максим Журило. «У нас в I Love Running Family появился новый партнер и акционер. Это Леонид Богуславский и его фонд ru-Net», – сообщил Журило. Сделка закрыта, уточнил он и подтвердил представитель ru-Net.