«Интер РАО» держала в «Пересвете» до 13,5 млрд рублей

Руководство «Интер РАО» полагает, что наиболее вероятный план по реструктуризации задолженности банка будет включать конвертацию 85% задолженности банка перед компанией в долгосрочные конвертируемые облигации банка

Компании группы «Интер РАО» держали в банке «Пересвет» до 13,5 млрд руб., следует из опубликованных ими в среду отчетов по РСБУ. Сумма денежных средств на счетах «Пересвета» на конец 2016 г. у «Мосэнергосбыта» составила 2,9 млрд руб., у «Интер РАО - электрогенерация» - 5 млрд руб.

Еще до 5,5 млрд руб. могла хранить в «Пересвете» головная компания - ПАО «Интер РАО». Как отмечается в отчете компании, долгосрочная часть задолженности «Пересвета» отражена в составе прочих внеоборотных активов и составляет 4,7 млрд руб. Задолженность, погашение которой ожидается в краткосрочной перспективе, отражена в составе прочих оборотных активов. На конец 2016 г. они составляют 0,8 млрд руб.

Руководство «Интер РАО» полагает, что наиболее вероятный план по реструктуризации задолженности банка будет включать конвертацию 85% задолженности банка перед компанией в долгосрочные конвертируемые облигации банка со сроком обращения на 15 лет с процентной ставкой 0,51% и опцией у банка по конвертации облигаций в акции. Оставшаяся сумма в размере 15% задолженности будет возвращена банком в краткосрочной перспективе. Дисконтированная по рыночной ставке стоимость долгосрочной задолженности банка - 956,62 млн руб.

Представители «Интер РАО» на встрече с журналистами в среду отказались комментировать финансовые показатели компании.

При этом сумма средств, которые группа «Интер РАО» хранила на депозитах в «Пересвете», выросла в 2016 г. Как следует из отчетов компаний группы, на конец 2015 г. ПАО «Интер РАО» держало в банке 2,58 млрд руб., «Интер РАО - электрогенерация» - 1,7 млрд руб., «Мосэнергосбыт» - 2,9 млрд руб. Всего - 7,18 млрд руб.

В октябре 2016 г. в банке «Пересвет» была введена процедура внешнего управления, функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В соответствии с планом участия АСВ реализует комплекс мероприятий для предупреждения банкротства банка, отмечается в отчете «Интер РАО».

На конец 2016 г. АСВ не провело конкурс по отбору инвестора для проведения санации «Пересвета», также не был выработан план мероприятий по реструктуризации задолженности банка. Таким образом, на текущий момент существует неопределенность в отношении будущих событий и их влияния на финансовые результаты компании, указано в отчете. С 23 января 2017 г. Банк России повторно ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.