руппа «Интер РАО», хранившая в «Пересвете» до 13,5 млрд руб., надеется на санацию банка

Компании группы «Интер РАО» держали в банке «Пересвет» до 13,5 млрд руб., следует из опубликованных ими в среду отчетов по РСБУ. У «Мосэнергосбыта» на конец 2016 г. в банке было 2,9 млрд руб., у «Интер РАО – электрогенерации» – 5 млрд руб. Еще до 5,5 млрд руб. могла хранить в «Пересвете» головная компания – ПАО «Интер РАО». Долгосрочная часть задолженности «Пересвета» отражена в составе прочих внеоборотных активов и составляет 4,7 млрд руб., указано в отчете «Интер РАО». При этом задолженность, погашение которой ожидается в краткосрочной перспективе, отражена в составе прочих оборотных активов. На конец 2016 г. они составляли 0,8 млрд руб. Сумма средств, которые группа «Интер РАО» хранила на депозитах в «Пересвете», выросла в 2016 г. На конец 2015 г. ПАО «Интер РАО» держало в банке 2,58 млрд руб., «Интер РАО – электрогенерация» – 1,7 млрд руб., «Мосэнергосбыт» – 2,9 млрд руб. Всего – 7,18 млрд руб. (данные отчетов).

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