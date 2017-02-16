Транспорт
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Вагон субсидий

Металлурги просят распространить субсидии на все инновационные вагоны

Иначе дефицит на рынке полувагонов будет расти, предупреждает НК «Русская сталь»
«Металлурги заинтересованы в расширении производства инновационного парка», – отмечает представитель «Русской стали»
«Металлурги заинтересованы в расширении производства инновационного парка», – отмечает представитель «Русской стали»
М. Стулов / Ведомости

НП «Консорциум «Русская сталь» (объединяет крупнейших производителей черной металлургии) просит курирующего транспортную отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича распространить субсидии на покупку не только вагонов с повышенной осевой нагрузкой, но и на другие инновационные вагоны. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя наблюдательного совета партнерства Алексея Мордашова от 14 февраля. Документ подтвердил представитель «Русской стали». В аппарат Дворковича письмо еще не поступило, говорит его представитель.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике