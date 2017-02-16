Металлурги просят распространить субсидии на все инновационные вагоны

«Металлурги заинтересованы в расширении производства инновационного парка», – отмечает представитель «Русской стали»
М. Стулов / Ведомости
НП «Консорциум «Русская сталь» (объединяет крупнейших производителей черной металлургии) просит курирующего транспортную отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича распространить субсидии на покупку не только вагонов с повышенной осевой нагрузкой, но и на другие инновационные вагоны. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя наблюдательного совета партнерства Алексея Мордашова от 14 февраля. Документ подтвердил представитель «Русской стали». В аппарат Дворковича письмо еще не поступило, говорит его представитель.