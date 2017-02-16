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Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Сахалинский газ для Китая

CNPC может купить у «Газпрома» дальневосточный газ

Компании начали коммерческие переговоры о поставках трубопроводного газа в Китай с Дальнего Востока
В перспективе «Сила Сибири» может быть соединена с существующей системой Сахалин – Хабаровск – Владивосток
В перспективе «Сила Сибири» может быть соединена с существующей системой Сахалин – Хабаровск – Владивосток
Bloomberg

«Газпром» и CNPC перешли к коммерческим переговорам о поставках трубопроводного газа с Дальнего Востока. В среду этот маршрут обсудили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь, сообщила российская компания. Проект поставок газа по газопроводу с Дальнего Востока – дополнение и расширение восточного маршрута «Силы Сибири». Китайцы предлагали «Газпрому» поставлять сахалинский газ по трубе еще в 2014 г., но тогда «Газпром» хотел сначала договориться о поставках газа по западному маршруту, через Алтай.

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