CNPC может купить у «Газпрома» дальневосточный газ

В перспективе «Сила Сибири» может быть соединена с существующей системой Сахалин – Хабаровск – Владивосток
Bloomberg
«Газпром» и CNPC перешли к коммерческим переговорам о поставках трубопроводного газа с Дальнего Востока. В среду этот маршрут обсудили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь, сообщила российская компания. Проект поставок газа по газопроводу с Дальнего Востока – дополнение и расширение восточного маршрута «Силы Сибири». Китайцы предлагали «Газпрому» поставлять сахалинский газ по трубе еще в 2014 г., но тогда «Газпром» хотел сначала договориться о поставках газа по западному маршруту, через Алтай.