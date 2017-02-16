Сервис OneTwoTrip привлек еще $5,8 млн от шведского фонда Vostok New Ventures. Доля фонда в компании выросла до 15%
Е. Разумный / Ведомости
Шведский фонд Vostok New Ventures (VNV, бывший Vostok Nafta) в декабре 2016 г. договорился о вложениях еще $5,8 млн в онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip, сказано в годовом отчете VNV. Сделка будет отображена в отчетности фонда как состоявшаяся в январе, отмечается там же. Представитель OneTwoTrip подтвердил сделку, заметив, что «деньги [от нее идут] не в компанию». От дальнейших комментариев он отказался.