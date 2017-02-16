OneTwoTrip привлек еще $5,8 млн от шведского фонда Vostok New Ventures

Шведский фонд Vostok New Ventures (VNV, бывший Vostok Nafta) в декабре 2016 г. договорился о вложениях еще $5,8 млн в онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip, сказано в годовом отчете VNV. Сделка будет отображена в отчетности фонда как состоявшаяся в январе, отмечается там же. Представитель OneTwoTrip подтвердил сделку, заметив, что «деньги [от нее идут] не в компанию». От дальнейших комментариев он отказался.

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