Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: OneTwoTrip смотрит на Vostok

OneTwoTrip привлек еще $5,8 млн от шведского фонда Vostok New Ventures

Его доля в компании выросла до 15%
Сервис OneTwoTrip привлек еще $5,8 млн от шведского фонда Vostok New Ventures. Доля фонда в компании выросла до 15%
Сервис OneTwoTrip привлек еще $5,8 млн от шведского фонда Vostok New Ventures. Доля фонда в компании выросла до 15%
Е. Разумный / Ведомости

Шведский фонд Vostok New Ventures (VNV, бывший Vostok Nafta) в декабре 2016 г. договорился о вложениях еще $5,8 млн в онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip, сказано в годовом отчете VNV. Сделка будет отображена в отчетности фонда как состоявшаяся в январе, отмечается там же. Представитель OneTwoTrip подтвердил сделку, заметив, что «деньги [от нее идут] не в компанию». От дальнейших комментариев он отказался.

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