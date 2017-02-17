«Новатэк» и «Газпром» могут вместе разработать Тамбейские месторождения на Ямале

Создание совместного предприятия (СП) «Новатэка» и «Газпрома» для освоения четырех месторождений Тамбейской группы на Ямале обсуждается в числе других вариантов, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью «Интерфаксу». Минэнерго считает наиболее эффективным использование Тамбейской группы в качестве ресурсной базы для СПГ-проектов. В регионе уже есть инфраструктура для сжижения газа, построен порт, проведено углубление Обской губы, аргументировал свою позицию Новак. Представители «Газпрома» и «Новатэка» отказались от комментариев.

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