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Минск впервые купил нефть в Иране

Полный отказ от российской нефти невыгоден белорусским заводам, считают эксперты
Договор заключили «Белоруснефть» и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC)
Договор заключили «Белоруснефть» и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC)
NIOC

Белоруссия впервые купила 80 000 т нефти у Ирана, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. Договор заключили «Белоруснефть» и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC). Загрузка нефти в танкеры начнется в конце февраля, пишет агентство. Нефть будут поставлять или в порт Одессы на Черном море, или в балтийские порты, а потом транспортировать в Белоруссию по железной дороге, говорит главный редактор по товарным рынкам московского офиса Thomson Reuters Александр Ершов.

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