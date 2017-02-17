Центр электронного декларирования остается в Бронке

Перераспределения грузов в Бронку пока не произошло
Евгений Егоров / Ведомости
Центр электронного декларирования (ЦЭД) Балтийской таможни останется в порту Бронка до 2018 г., заявил вчера начальник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Гетман. Первая часть эксперимента по созданию ЦЭДа Балтийской таможни признана успешной, центр набирает обороты, никаких технологических проблем нет, сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, ситуация с ЦЭДом в Бронке находится на контроле в правительстве: «Мы не видим никаких аномалий, нет никаких жалоб, что каким-то образом несправедливо что-то перераспределяется». Согласно концепции развития ФТС, оформление большей части деклараций (до 60–70% к 2020 г.) должно будет приходиться на ЦЭДы; центры, которые расположены на частных площадях, будут по мере возможности перемещены на государственные территории, уточнил Давыдов. СЗТУ нашло подходящие площади для ЦЭДа, но они требуют финансовых вложений для ремонта и создания коммуникаций, перенос произойдет не раньше 2018 г., уточнил Гетман.