Китайские компании стали активнее использовать имя Трампа в своих названиях

На этой неделе Дональду Трампу удалось добиться получения исключительного права на использование торговой марки Trump в сфере оказания строительных услуг на территории КНР сроком на 10 лет. Однако, по словам экспертов, это не поможет президенту США бороться с использованием его имени в названиях китайских компаний — регистрация фирм и их названия не входят в компетенцию ведомства, занимающегося защитой товарных знаков. Такие компании, как Trump Recreational Development или Liaoning Trump Auto Rental, без сомнения, будут продолжать свою деятельность.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров