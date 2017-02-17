Китайские компании стали активнее использовать имя Трампа в своих названиях

Чжон Цзие, сооснователь Shenzhen Trump Industrial Co, выпускает унитазы под брендом Trump
Mark Schiefelbein / AP
На этой неделе Дональду Трампу удалось добиться получения исключительного права на использование торговой марки Trump в сфере оказания строительных услуг на территории КНР сроком на 10 лет. Однако, по словам экспертов, это не поможет президенту США бороться с использованием его имени в названиях китайских компаний — регистрация фирм и их названия не входят в компетенцию ведомства, занимающегося защитой товарных знаков. Такие компании, как Trump Recreational Development или Liaoning Trump Auto Rental, без сомнения, будут продолжать свою деятельность.