«Алросу» может возглавить Сергей Иванов

Новым президентом «Алросы» может стать старший вице-президент Сбербанка, сын бывшего руководителя администрации президента Сергей Иванов
С. Портер / Ведомости
Президентом «Алросы» может быть назначен Сергей Иванов, вице-президент Сбербанка, сын бывшего руководителя администрации президента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два своих источника. Это единственная кандидатура, которая обсуждается, пишет агентство. «Ведомостям» это подтвердил федеральный чиновник. Компанию точно возглавит Иванов, говорит источник, близкий к «Алросе». Представитель Минфина (руководитель министерства Антон Силуанов возглавляет ее наблюдательный совет) от комментариев отказался, как и представитель «Алросы».