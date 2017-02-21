ТЭК
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Кавказский долг

Несколько «дочек» «Россетей» могут лишиться права продавать электроэнергию

Сбытовые компании в республиках Северного Кавказа и Тувы за 2016 год увеличили долги за энергию на 27%
Проблема в низкой платежной дисциплине розничных потребителей, в частности населения и потребителей ЖКХ
Проблема в низкой платежной дисциплине розничных потребителей, в частности населения и потребителей ЖКХ
Д. Абрамов / Ведомости

Во вторник набсовет «Совета рынка» рассмотрит вопрос лишения энергосбытов «Россетей» статуса субъектов оптового рынка электроэнергии, следует из протокола к заседанию («Ведомости» ознакомились с ним). Поводом стало систематическое нарушение обязательств по оплате электроэнергии и непредоставление финансовых гарантий, говорится в материалах «Совета рынка», с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель «Совета рынка» на запрос не ответил.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике