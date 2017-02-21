Несколько «дочек» «Россетей» могут лишиться права продавать электроэнергию

Сбытовые компании в республиках Северного Кавказа и Тувы за 2016 год увеличили долги за энергию на 27%

Во вторник набсовет «Совета рынка» рассмотрит вопрос лишения энергосбытов «Россетей» статуса субъектов оптового рынка электроэнергии, следует из протокола к заседанию («Ведомости» ознакомились с ним). Поводом стало систематическое нарушение обязательств по оплате электроэнергии и непредоставление финансовых гарантий, говорится в материалах «Совета рынка», с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель «Совета рынка» на запрос не ответил.