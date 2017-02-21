«Ленэнерго» упразднила должность гендиректора СПб ЭС

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» 20 февраля поручил своим представителям расторгнуть договор с гендиректором АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (СПб ЭС, входит в «Ленэнерго») Максимом Ивановым, следует из отчета на сайте раскрытия информации. Договор с Ивановым расторгнут с 21 февраля из-за сокращения должности, управлять СПб ЭС будет «Ленэнерго», сообщил представитель компании. Сокращена только должность гендиректора, говорит он, уточняя, что не знает дальнейших планов Иванова. Претензий к Иванову не было, говорит он.

Решение было принято в рамках консолидации активов СПб ЭС и «Ленэнерго», говорит представитель компании. «Производственный персонал СПб ЭС уже перешел в материнскую компанию, исполнительный персонал перейдет в будущем», уточнил он.

Иванов родился в 1974 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. С 2005 по 2014 г. возглавлял «Северо-Западную газовую компанию». В«Ленэнерго» пришел в 2015 г. , когда эту компанию и СПбЭС возглавлял Андрей Сизов. Иванов занимал должность первого заместителя гендиректора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности «Ленэнерго», замещал Сизова во время его отпуска и после увольнения до назначения и. о гендиректора Романа Бердникова, первого заместителя гендиректора «Россетей». После ухода Андрея Сизова из СПб ЭС в феврале 2016 г. Иванов возглавил эту компанию и совмещал две должности . В октябре 2016 г. он ушел из «Ленэнерго» и сосредоточился на работе в СПб ЭС. На официальном сайте СПб ЭС в разделе «Руководство и управление» должности гендиректора уже нет, но остаются два его заместителя, руководитель аппарата и главный инженер.

До 2015 г. СПб ЭС принадлежала администрации Петербурга. В конце декабря 2015 г. «Ленэнерго» получила прямой контроль над компанией в ходе консолидации городских энергетических активов . Сейчас 67,4% «Ленэнерго» у «Россетей», 29% - у Петербурга.