«Роснефть» купит нефть у Иракского Курдистана

«Роснефть» расширяет присутствие на Ближнем Востоке
Максим Стулов / Ведомости
«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов, контракт на поставку нефти, сообщила российская компания. Rosneft Trading SA (трейдинговое подразделение «Роснефти») также договорилась покупать у Курдистана нефть в период с 2017 по 2019 г. Договор предусматривает предоплату, указано в сообщении. Размер контракта компания не раскрывает. Представитель не ответил на запрос.