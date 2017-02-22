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Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: За нефтью в Курдистан

«Роснефть» купит нефть у Иракского Курдистана

Контракт заключен на два года на условиях предоплаты. Его размер не раскрывается
«Роснефть» расширяет присутствие на Ближнем Востоке
«Роснефть» расширяет присутствие на Ближнем Востоке
Максим Стулов / Ведомости

«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов, контракт на поставку нефти, сообщила российская компания. Rosneft Trading SA (трейдинговое подразделение «Роснефти») также договорилась покупать у Курдистана нефть в период с 2017 по 2019 г. Договор предусматривает предоплату, указано в сообщении. Размер контракта компания не раскрывает. Представитель не ответил на запрос.

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