Чистая прибыль «Новатэка» выросла более чем в 3 раза в 2016 году

Двузначный рост выручки для российской компании при достаточно слабых ценах на нефть – хороший результат, отмечает Вахрамеев
Новатэк
«Новатэк» увеличил прибыль, относящуюся к акционерам, за 2016 г. более чем в 3 раза до 257,8 млрд руб., следует из его отчета по МСФО. Годом ранее компания получила прибыль 74,4 млрд руб. На рост показателя повлияли эффекты от курсовых разниц и продажи 9,9% «Ямал СПГ» Silk Road Fund (сумма сделки – 1,087 млрд евро), следует из документов «Новатэка». Без учета этих факторов прибыль группы составила 133,8 млрд руб., что почти на уровне 2015 г.