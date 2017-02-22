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Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: «Новатэк» утроил прибыль

Чистая прибыль «Новатэка» выросла более чем в 3 раза в 2016 году

Компании помогло укрепление рубля, рост добычи жидких углеводородов и продажа 9,9% «Ямал СПГ»
Двузначный рост выручки для российской компании при достаточно слабых ценах на нефть – хороший результат, отмечает Вахрамеев
Двузначный рост выручки для российской компании при достаточно слабых ценах на нефть – хороший результат, отмечает Вахрамеев
Новатэк

«Новатэк» увеличил прибыль, относящуюся к акционерам, за 2016 г. более чем в 3 раза до 257,8 млрд руб., следует из его отчета по МСФО. Годом ранее компания получила прибыль 74,4 млрд руб. На рост показателя повлияли эффекты от курсовых разниц и продажи 9,9% «Ямал СПГ» Silk Road Fund (сумма сделки – 1,087 млрд евро), следует из документов «Новатэка». Без учета этих факторов прибыль группы составила 133,8 млрд руб., что почти на уровне 2015 г.

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