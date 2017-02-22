Цены на нефть могут так и не вырасти

По данным Intercontinental Exchange (ICE), участники нефтяного рынка на прошлой неделе открыли рекордное число длинных позиций, делая ставку на рост цен на нефть Brent. Однако ситуация на рынке нефти пока не соответствует оптимизму инвесторов, что создает риск обвала цен. Это происходит на фоне сообщений ОПЕК и сторонних наблюдателей о том, что картель выполнил свои обязательства по сокращению нефтедобычи примерно на 90%. Другие показатели свидетельствуют, что до сих пор сохраняется избыток предложения, из-за которого цены на нефть были низкими последние два с лишним года. В среду Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы нефти в стране достигли самого высокого уровня с тех пор, как появилась статистика по ним в 1980-е гг. «На цены продолжают влиять, с одной стороны, сообщения о снижении добычи ОПЕК, а с другой – рост запасов в США, – говорит аналитик JPMorgan Chase Дэвид Мартин. – Последнее служит тревожным сигналом для рынка, ведь сейчас запасы должны начать снижаться, а не расти».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров