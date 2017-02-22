Цены на нефть могут так и не вырасти

Инвесторы рискуют понести большие убытки, если настроение участников рынка изменится
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По данным Intercontinental Exchange (ICE), участники нефтяного рынка на прошлой неделе открыли рекордное число длинных позиций, делая ставку на рост цен на нефть Brent. Однако ситуация на рынке нефти пока не соответствует оптимизму инвесторов, что создает риск обвала цен. Это происходит на фоне сообщений ОПЕК и сторонних наблюдателей о том, что картель выполнил свои обязательства по сокращению нефтедобычи примерно на 90%. Другие показатели свидетельствуют, что до сих пор сохраняется избыток предложения, из-за которого цены на нефть были низкими последние два с лишним года. В среду Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы нефти в стране достигли самого высокого уровня с тех пор, как появилась статистика по ним в 1980-е гг. «На цены продолжают влиять, с одной стороны, сообщения о снижении добычи ОПЕК, а с другой – рост запасов в США, – говорит аналитик JPMorgan Chase Дэвид Мартин. – Последнее служит тревожным сигналом для рынка, ведь сейчас запасы должны начать снижаться, а не расти».