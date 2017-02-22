Производители дорогостоящих лекарств рассказали правительству, на каких условиях готовы снизить цены в России

«Биокад» готов снизить цену на препарат для лечения гепатита С на 10%
Артем Коротаев / ТАСС
Межведомственная комиссия по подготовке и проведению прямых переговоров с производителями лекарств осенью 2016 г. провела переговоры более чем с 10 производителями дорогостоящих препаратов – для лечения заболеваний из списка «7 нозологий», а также ВИЧ (СПИД) и гепатита С, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер одной из фармацевтических компаний. «Ведомостям» удалось ознакомиться с несколькими протоколами заседания комиссии.