«Роснефть» стала поручителем на сумму 10,6 млрд евро

«Роснефть» готова в случае чего ответить по поручительствам на 10,6 млрд евро
Денис Абрамов / Для Ведомостей
В 2016 г. «Роснефть» предоставила банкам поручительства на сумму до 9 млрд евро сроком до 2022 г., сообщила компания в отчете по МСФО за 2016 г. Цель поручительства – обеспечение условий поставок и расчетов по договорам трейдинга углеводородами. Кроме того, в процессе инвестиционной деятельности «Роснефть» выдала поручительство в пользу третьих лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 103 млрд руб. по официальному курсу ЦБ на 31 декабря 2016 г. (1,6 млрд евро. – «Ведомости»). В чью пользу и по каким договорам выдано поручительство, в отчете не указано. В ранних отчетах «Роснефти» поручительств на такие суммы не было.