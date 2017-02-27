ТЭК
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Нефтяные гарантии

«Роснефть» стала поручителем на сумму 10,6 млрд евро

Основная часть договоров касается трейдинговых операций, объем которых компания резко увеличила в конце года
«Роснефть» готова в случае чего ответить по поручительствам на 10,6 млрд евро
«Роснефть» готова в случае чего ответить по поручительствам на 10,6 млрд евро
Денис Абрамов / Для Ведомостей

В 2016 г. «Роснефть» предоставила банкам поручительства на сумму до 9 млрд евро сроком до 2022 г., сообщила компания в отчете по МСФО за 2016 г. Цель поручительства – обеспечение условий поставок и расчетов по договорам трейдинга углеводородами. Кроме того, в процессе инвестиционной деятельности «Роснефть» выдала поручительство в пользу третьих лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 103 млрд руб. по официальному курсу ЦБ на 31 декабря 2016 г. (1,6 млрд евро. – «Ведомости»). В чью пользу и по каким договорам выдано поручительство, в отчете не указано. В ранних отчетах «Роснефти» поручительств на такие суммы не было.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике