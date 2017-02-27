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Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: «Новатэк» вложится в добычу

«Новатэк» вложится в добычу

Компания готовит ресурсную базу для СПГ-проектов на Ямале и Гыдане
Председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон
Председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон
Д. Абрамов / Ведомости

«Новатэк» рассчитывает получать около 8 млрд куб. м газа и до 800 000 т конденсата в год с трех месторождений Северо-Русского блока после выхода на полку, заявил председатель правления компании и совладелец Леонид Михельсон. «Мы провели значительные геолого-разведочные работы и сейчас заканчиваем подготовку проекта разработки этих месторождений. Думаю, что к концу года приступим к инвестициям», – сказал Михельсон. Сумму инвестиций компания не раскрывает.

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