«Новатэк» вложится в добычу

«Новатэк» рассчитывает получать около 8 млрд куб. м газа и до 800 000 т конденсата в год с трех месторождений Северо-Русского блока после выхода на полку, заявил председатель правления компании и совладелец Леонид Михельсон. «Мы провели значительные геолого-разведочные работы и сейчас заканчиваем подготовку проекта разработки этих месторождений. Думаю, что к концу года приступим к инвестициям», – сказал Михельсон. Сумму инвестиций компания не раскрывает.

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