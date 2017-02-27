Агропром
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Вексельберг займется овощами

Вексельберг займется сельским хозяйством

Группа «Ренова» инвестирует 25 млрд рублей в строительство теплиц
Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга займется сельским хозяйством
Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга займется сельским хозяйством
М. Стулов / Ведомости

«Ренова» намерена построить тепличные комплексы в Свердловской области, Пермском крае, Чувашии и Коми, сообщило агентство RNS и подтвердил представитель группы. По его словам, основные культуры, которые собирается выращивать компания, – томаты и огурцы, при выходе на проектные показатели производство составит до 75 000 т готовой продукции в год. Инвестиционные соглашения с регионами группа подпишет на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 27 и 28 февраля, добавил представитель «Реновы».

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