Вексельберг займется сельским хозяйством

Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга займется сельским хозяйством
М. Стулов / Ведомости
«Ренова» намерена построить тепличные комплексы в Свердловской области, Пермском крае, Чувашии и Коми, сообщило агентство RNS и подтвердил представитель группы. По его словам, основные культуры, которые собирается выращивать компания, – томаты и огурцы, при выходе на проектные показатели производство составит до 75 000 т готовой продукции в год. Инвестиционные соглашения с регионами группа подпишет на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 27 и 28 февраля, добавил представитель «Реновы».