Как модно уйти от налогов

Третий среди крупнейших интернет-торговцев одеждой и обувью в рунете – Lamoda c осени прошлого года пытается оспорить доначисленные налоги и штраф на 134 млн руб. Как обнаружили налоговики и согласился суд, за 2011–2012 гг. российская операционная компания ритейлера – ООО «Купишуз» – использовала подставную рекламную фирму «Агентство Эдфою» для завышения расходов. За два года оборот с ней составил почти 900 млн руб. при суммарном убытке «Купишуза» в 1,46 млрд руб., следует из октябрьского решения Арбитражного суда Москвы. Первого февраля Девятый апелляционный суд поддержал выводы налоговиков.

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