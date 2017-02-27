Как модно уйти от налогов

ФНС доначислила сотни миллионов налогов интернет-ритейлеру Lamoda и «Яндексу»
Е. Разумный / Ведомости
Третий среди крупнейших интернет-торговцев одеждой и обувью в рунете – Lamoda c осени прошлого года пытается оспорить доначисленные налоги и штраф на 134 млн руб. Как обнаружили налоговики и согласился суд, за 2011–2012 гг. российская операционная компания ритейлера – ООО «Купишуз» – использовала подставную рекламную фирму «Агентство Эдфою» для завышения расходов. За два года оборот с ней составил почти 900 млн руб. при суммарном убытке «Купишуза» в 1,46 млрд руб., следует из октябрьского решения Арбитражного суда Москвы. Первого февраля Девятый апелляционный суд поддержал выводы налоговиков.