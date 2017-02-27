Фармацевтические компании в США сдерживают рост цен на лекарства

Производители в США в январе подняли цены на 2353 рецептурных препарата — примерно на четверть меньше, чем годом ранее

Однако критика, в том числе со стороны Дональда Трампа, не сильно мешает их общему удорожанию

Все чаще подвергаясь критике за высокие цены на лекарства, фармацевтические компании в этом году ограничили их рост. В январе производители препаратов, продаваемых по рецепту, обычно повышают рекомендованные цены на свою продукцию. Однако в январе 2017 г. фармкомпании повысили цены на меньшее количество наименований, чем годом ранее, показало исследование инвестиционной компании Raymond James & Associates.

Кроме того, на 10% и более цены выросли лишь в 5,5% случаев, тогда как в 2016 и 2015 гг. - в 15 и 20% случаев соответственно. Однако медианный рост мало изменился по сравнению с прошлым годом и составил 8,9%, что значительно выше уровня инфляции (около 2%).