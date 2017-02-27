Соколов рассказал, что мешает развиваться инфраструктуре в России

Отсутствие денег, качественных проектов и гигантомания мешают развиваться инфраструктуре в России. Об этом заявили участники конференции «Финансирование инфраструктурных проектов», которая прошла на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Нам требуются новые проекты, но для их реализации нужно иное финансирование и со стороны государства, и со стороны банка», – сказал министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, сегодня нет «хорошего «бюджетного плеча, а прежние источники финансирования (например, инвестфонды) из-за сокращения бюджета не используются. По его словам, только строительство терминалов, портов обходится без использования средств госбюджета: «Под качественные проекты мы находим финансирование – аэропорты "Пулково", в Нижнем Новгороде, порт Тамань и т. д.».

Отсутствие длинных денег и структурированных проектов «дает очень медленное развитие инфраструктурных проектов», говорит предправления «Российских автомобильных дорог» Сергей Кельбах. По его словам, есть большой перекос в сторону больших масштабных проектов, хотя значительную часть инфраструктуры создают небольшие проекты, которые и проще просчитать, и найти инвесторов.

С ним соглашается президент СРО «Альянс пенсионных фондов» Сергей Беляков. Из-за этого, по его словам, «мы остаемся страной с недоразвитой инфраструктурой». По его мнению, есть перекос в сторону мегапроектов: «Пенсионные фонды интересуют некрупные проекты. Именно такие объекты меняют облик территорий, но они настолько масштабные, что денег пенсионных фондов не хватит. Масштабные проекты – это риски, поскольку это еще и долгоокупаемые проекты». В то же время в проектах государственно-частного партнерства государство настолько пытается защитить интересы публичной стороны, что это делает невыгодным участие частных инвесторов.

4/5 всех ресурсов, которые тратятся в стране на инфраструктуру, приходятся на транспортное строительство, сообщил президент банка ВТБ Андрей Костин. Из $10,5 млрд, инвестированных за последнее время в такое строительство, половину профинансировало государство и 20% пришлось на собственные инвестиции ВТБ. При этом, по его словам, у банков есть две существенные проблемы: предмет инфраструктурный стройки не может быть в залоге и не может быть амортизирован. В результате риски невыполнения подрядчиком договорных обязательств несет полностью банк: если объект не достроен, то банк вынужден раскрыть банковскую гарантию. Кроме того, зачастую стороны контракта не закрывают счета по выполненным работам. Например, при строительстве тоннеля в Сочи генподрядчик с подрядчиком не пришли к согласию по стоимости выполненных работ. Банк в такой ситуации вынужден раскрывать гарантии, а потом получать деньги в судебном порядке с подрядчика, сказал Костин. Именно поэтому, по его словам, банкиры «с радостью отказались от такого вида зарабатывания денег, как банковская гарантия, несмотря на то что ее стоимость достигала 5%. Это не окупает те риски и затраты, которые мы несли».