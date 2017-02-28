Промышленность
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: РЖД нашла путь на Эльгу

Дорога до Эльги может перейти в концессию

РЖД, «Мечел» и Газпромбанк обсуждают такую возможность
  • Александра Терентьева,
  • Анна Зиброва,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
РЖД продолжает поиск приемлемого варианта приобретения дороги до Эльги
РЖД продолжает поиск приемлемого варианта приобретения дороги до Эльги
Andrey Rudakov / Bloomberg

«Мечел», РЖД и Газпромбанк могут взять дорогу до Эльгинского месторождения угля в концессию. Об этом рассказал президент РЖД Олег Белозеров (его слова передал «Интерфакс»). «Чтобы проект заработал, должны не только хорошо работать железные дороги, но и порт, и сама добыча с обогащением. Все это нужно увязать в один проект. Мы считаем, концессионное соглашение могло бы быть наиболее удобным вариантом», – сказал Белозеров. По его словам, монополия взяла около месяца на доработку этой модели.

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