Дорога до Эльги может перейти в концессию

«Мечел», РЖД и Газпромбанк могут взять дорогу до Эльгинского месторождения угля в концессию. Об этом рассказал президент РЖД Олег Белозеров (его слова передал «Интерфакс»). «Чтобы проект заработал, должны не только хорошо работать железные дороги, но и порт, и сама добыча с обогащением. Все это нужно увязать в один проект. Мы считаем, концессионное соглашение могло бы быть наиболее удобным вариантом», – сказал Белозеров. По его словам, монополия взяла около месяца на доработку этой модели.

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