Подрядчик «Ленэнерго» признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 31 января признал ООО «Трест Тринити» банкротом и ввел в компании конкурсное производство до 30 июля 2017 г., следует из материалов суда. В январе 2016 г. в «Трест Тринити» была введена процедура наблюдения по иску АО «Нордпайп» (производитель полимерных труб). «Нордпайп» с декабря 2014 г. по январь 2015 г. поставил «Трест Тринити» продукцию на сумму 5 млн руб., денег за которую не получил, следует из документов на сайте суда.

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