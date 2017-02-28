Подрядчик «Ленэнерго» признан банкротом

«Трест Тринити», которая должна была проложить кабель по дну Финского залива, признана банкротом. «Ленэнерго» требует взыскать с нее 1,6 млрд руб. за невыполненные работы
Е. Егоров / Ведомости
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 31 января признал ООО «Трест Тринити» банкротом и ввел в компании конкурсное производство до 30 июля 2017 г., следует из материалов суда. В январе 2016 г. в «Трест Тринити» была введена процедура наблюдения по иску АО «Нордпайп» (производитель полимерных труб). «Нордпайп» с декабря 2014 г. по январь 2015 г. поставил «Трест Тринити» продукцию на сумму 5 млн руб., денег за которую не получил, следует из документов на сайте суда.