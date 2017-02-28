Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: «Полушка» в «Лукошке»

Сеть «Полушка» купила магазины «Лукошко»

Конкуренция между «магазинами у дома» усиливается
Холдинг «Продовольственная биржа» приобрел сеть «Лукошко». Девять магазинов сети начнут работу под брендом «Полушка»
Холдинг «Продовольственная биржа» приобрел сеть «Лукошко». Девять магазинов сети начнут работу под брендом «Полушка»
Е. Егоров / Ведомости

О том, что сеть «Полушка», которой управляет холдинг «Продовольственная биржа», приобрела сеть магазинов «Лукошко», рассказал сотрудник одного из поставщиков. Представитель «Лукошка» подтвердила, что сделка заключена недавно и «Полушке» проданы все девять магазинов сети. Условия сделки она не раскрыла. По ее словам, все магазины продолжат работу под брендом «Полушка». В холдинге вчера не ответили на запрос «Ведомостей». Заключение сделки подтвердил Николай Габышев, управляющий партнер инвесткомпании Pollyanna Capital Partners (финансовый консультант сделки). По его словам, сделка заключена около двух недель назад, в нее вошел весь операционный бизнес сети и оборудование магазинов.

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