Сеть «Полушка» купила магазины «Лукошко»

О том, что сеть «Полушка», которой управляет холдинг «Продовольственная биржа», приобрела сеть магазинов «Лукошко», рассказал сотрудник одного из поставщиков. Представитель «Лукошка» подтвердила, что сделка заключена недавно и «Полушке» проданы все девять магазинов сети. Условия сделки она не раскрыла. По ее словам, все магазины продолжат работу под брендом «Полушка». В холдинге вчера не ответили на запрос «Ведомостей». Заключение сделки подтвердил Николай Габышев, управляющий партнер инвесткомпании Pollyanna Capital Partners (финансовый консультант сделки). По его словам, сделка заключена около двух недель назад, в нее вошел весь операционный бизнес сети и оборудование магазинов.

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