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Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Intesa не зовет российские банки

Intesa отложил синдикацию кредита, выданного на покупку 19,5% «Роснефти»

Участвовать в ней готовы 14 банков, но российских среди них нет
Участвовать в синдикации кредита Intesa, выданного на покупку акций «Роснефти», готовы 14 банков, российских среди них нет. Но Intesa не спешит синдицировать его
Участвовать в синдикации кредита Intesa, выданного на покупку акций «Роснефти», готовы 14 банков, российских среди них нет. Но Intesa не спешит синдицировать его
Giorgio Perottino / Reuters

«Роснефть» – очень надежный партнер, поэтому мы не привлекаем другие банки [к участию в синдицированном кредите], мы спокойны», – сказал председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» итальянской Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико в кулуарах Сочинского инвестфорума. Он добавил, что «14 банков заинтересованы [в участии в синдицированном кредите]», но кто они, из каких стран – он уточнить отказался. «Из России никакой [банк не участвует]», – отметил он. Сбербанк и ВТБ не получали предложений от Intesa к участию в синдицированном кредите на 5,2 млрд евро, отмечают их представители. Представитель Газпромбанка на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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