Intesa отложил синдикацию кредита, выданного на покупку 19,5% «Роснефти»

«Роснефть» – очень надежный партнер, поэтому мы не привлекаем другие банки [к участию в синдицированном кредите], мы спокойны», – сказал председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» итальянской Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико в кулуарах Сочинского инвестфорума. Он добавил, что «14 банков заинтересованы [в участии в синдицированном кредите]», но кто они, из каких стран – он уточнить отказался. «Из России никакой [банк не участвует]», – отметил он. Сбербанк и ВТБ не получали предложений от Intesa к участию в синдицированном кредите на 5,2 млрд евро, отмечают их представители. Представитель Газпромбанка на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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