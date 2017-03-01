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Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Газ для Европы подорожает

Цена российского газа для Европы может вырасти на 8–14%

«Газпром» также прогнозирует рост экспорта в следующем году
В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м, сказал зампред правления концерна Александр Медведев
В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м, сказал зампред правления концерна Александр Медведев
DPA / TASS

Цена газа в Европе в 2017 г. составит $180–190 за 1000 куб. м в зависимости от динамики цен на спотовых рынках, прогнозирует «Газпром». В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м, сказал зампред правления концерна Александр Медведев во вторник на дне инвестора в Сингапуре. Сейчас в портфеле «Газпрома» экспортные контракты с различными системами ценообразования: с прямой привязкой цен к споту, к корзине нефтепродуктов, с гибридной привязкой, поэтому прогнозировать цены на газ теперь труднее, чем раньше, объяснил Медведев.

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