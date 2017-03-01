Цена российского газа для Европы может вырасти на 8–14%

В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м, сказал зампред правления концерна Александр Медведев
DPA / TASS
Цена газа в Европе в 2017 г. составит $180–190 за 1000 куб. м в зависимости от динамики цен на спотовых рынках, прогнозирует «Газпром». В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м, сказал зампред правления концерна Александр Медведев во вторник на дне инвестора в Сингапуре. Сейчас в портфеле «Газпрома» экспортные контракты с различными системами ценообразования: с прямой привязкой цен к споту, к корзине нефтепродуктов, с гибридной привязкой, поэтому прогнозировать цены на газ теперь труднее, чем раньше, объяснил Медведев.