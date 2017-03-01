Промышленность
Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Ювелиры без золота

Мировой спрос на золото минимальный с 2009 года

Резко снизили потребление крупнейшие покупатели – Китай и Индия. Но на цене металла это почти не отражается
Ювелиры в 2016 г. резко снизили потребление золота – до минимального за семь лет уровня
Ювелиры в 2016 г. резко снизили потребление золота – до минимального за семь лет уровня
Д. Абрамов / Ведомости

В 2016 г. физический спрос на золото оказался минимальным за последние семь лет, составив 3349 т, говорится в отчете Thomson Reuters GFMS по рынку золота за 2016 г. Сильнее всего сократили покупки основные потребители металла – ювелиры, почти на 20% до 1748 т, оценило Thomson Reuters. Оценка World Gold Council, который также подчеркивает, что ювелирный спрос достиг минимальных значений за семь лет, – 2042 т.

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