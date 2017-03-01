Мировой спрос на золото минимальный с 2009 года

Ювелиры в 2016 г. резко снизили потребление золота – до минимального за семь лет уровня
Д. Абрамов / Ведомости
В 2016 г. физический спрос на золото оказался минимальным за последние семь лет, составив 3349 т, говорится в отчете Thomson Reuters GFMS по рынку золота за 2016 г. Сильнее всего сократили покупки основные потребители металла – ювелиры, почти на 20% до 1748 т, оценило Thomson Reuters. Оценка World Gold Council, который также подчеркивает, что ювелирный спрос достиг минимальных значений за семь лет, – 2042 т.