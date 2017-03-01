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Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: От миноритариев не уйти

Структура «Евросибэнерго» возместит убытки миноритарию «Иркутскэнерго»

Они возникли из-за того, что Тельмамская ГЭС не сделала обязательное предложение о выкупе акций
«Иркутскэнерго» – крупная энергетическая компания, работающая в Иркутской области и Красноярском крае
«Иркутскэнерго» – крупная энергетическая компания, работающая в Иркутской области и Красноярском крае
Геннадий Тарасков / РИА Новости

В середине февраля Арбитражный суд Иркутской области вынес первое решение в пользу одного из миноритариев «Иркутскэнерго» – Константина Александрова. Суд постановил, что Тельмамская ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) должна возместить убыток, причиненный истцу тем, что он вынужден был продать акции энергокомпании по цене ниже цены обязательной оферты, которую должна была сделать ГЭС. Это следует из материалов, размещенных во вторник в картотеке арбитражных дел.

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Комментарии  ()
Vsebashni.ru
02:02 01.03.2017
неужели кому-то удалось пробить эту каменную стену! Суды раньше очень глупо и подло поступали отказывая всем подряд под самыми надуманными предлогами. То "выбран неверный способ защиты права" писали, то еще что-то выдумывали. Хотя в законе черным по белому - покупатель 30/50/75 процентов ОБЯЗАН выставить ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ оферту. Только для олигархов закон-не закон, а ерунда, а обязательная оферта всегда была дороже, чем им пойти и купить суд. И тут нашелся судья герой. Молодец!
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