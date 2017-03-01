Структура «Евросибэнерго» возместит убытки миноритарию «Иркутскэнерго»

«Иркутскэнерго» – крупная энергетическая компания, работающая в Иркутской области и Красноярском крае
Геннадий Тарасков / РИА Новости
В середине февраля Арбитражный суд Иркутской области вынес первое решение в пользу одного из миноритариев «Иркутскэнерго» – Константина Александрова. Суд постановил, что Тельмамская ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) должна возместить убыток, причиненный истцу тем, что он вынужден был продать акции энергокомпании по цене ниже цены обязательной оферты, которую должна была сделать ГЭС. Это следует из материалов, размещенных во вторник в картотеке арбитражных дел.