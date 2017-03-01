Eni, «Роснефть» и BP добудут газ в Средиземном море до конца года

Eni обещает начать добычу на крупнейшем месторождении газа в Средиземном море в конце года. Компания в отличие от многих конкурентов инвестирует в добычу
Alessandro Bianchi / Reuters
Добычу на гигантском газовом месторождении Зохр в Средиземном море у побережья Египта Eni планирует начать декабре 2017 г., менее чем через три года после того, как оно было открыто, пишет Financial Times (FT). Это самый быстрый ввод в эксплуатацию месторождения такого размера. О крупном открытии на блоке Шорук Eni сообщила в августе 2015 г. Руководитель итальянской компании Клаудио Дескальци говорил, что благодаря месторождению Египет сможет обойтись без импортного газа по крайней мере в течение 10 лет. Извлекаемые запасы составляют около 600 млрд куб. м.