Eni, «Роснефть» и BP добудут газ в Средиземном море до конца года

Добычу на гигантском газовом месторождении Зохр в Средиземном море у побережья Египта Eni планирует начать декабре 2017 г., менее чем через три года после того, как оно было открыто, пишет Financial Times (FT). Это самый быстрый ввод в эксплуатацию месторождения такого размера. О крупном открытии на блоке Шорук Eni сообщила в августе 2015 г. Руководитель итальянской компании Клаудио Дескальци говорил, что благодаря месторождению Египет сможет обойтись без импортного газа по крайней мере в течение 10 лет. Извлекаемые запасы составляют около 600 млрд куб. м.

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