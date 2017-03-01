«Пятерочки» и «Перекрестки» попросили поставщиков снизить цены на 10%

Крупнейший продавец продуктов питания в России X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в феврале разослал поставщикам письмо с просьбой снизить цены, «Ведомости» ознакомились с этим документом. Представитель ритейлера подтвердил, что компания в средине февраля обратилась к поставщикам, чтобы инициировать переговоры об изменении цен.

Поставщики получали такие письма, подтвердили несколько источников «Ведомостей».

Как говорится в письме, за последнее время курс доллара снизился с 66 руб. до 59,5 руб. (10%), а курс евро - с 72 руб. до 63,5 руб. (12%). «В связи с этим просим снизить закупочные цены на 10% от текущего уровня до 15 марта 2017 г. - сказано в письме поставщикам Х5 Retail Group. - В случае непредоставления ответа оставляем за собой право пересмотреть условия нашего сотрудничества».

В течение последних двух лет X5 шла навстречу партнёрам и принимала повышения отпускных цен практически от всех поставщиков, которые обосновывали изменения оптовых цен ростом курса доллара, заявил представитель ритейлера. «В нынешней ситуации компания ожидает, что укрепление рубля по той же логике приведёт к обратной динамике цен. Переговоры о снижении цен – стандартная практика в рамках механизма рыночного ценообразования», - подчеркнул он. Именно переход на «чистую цену» (net-net цену без дополнительных выплат) для недопущения роста цен на полках был лейтмотивом договорной кампании Х5 осенью 2016 г., напомнил он.

«Часть поставщиков уже позитивно отреагировали на приглашение Х5 снизить закупочные цены, ответы от другой части ещё не поступили. С поставщиками, которые обоснованно подтверждают отсутствие зависимости собственного ценообразования от валютных курсов, компания продолжает сотрудничество на согласованных ранее условиях», - заявил представитель X5.

Представитель другого лидера продовольственной розницы, «Магнита» не был доступен для оперативного комментария. Представители «Ашан», «Дикси», «Ленты» пока не прокомментировали свои планы по изменениям цен.

По данным Росстата, индекс потребительских цен с начала 2017 г. к 20 февраля вырос на 0,8 процентных пункта, вдвое медленнее, чем в 2016 г. За неделю с 14 по 20 февраля Росстат зафиксировал снижение цен по некоторым товарам: например, яйца куриные стали дешевле на 1,0%, сахар-песок – на 0,9%, куры, свинина, масло подсолнечное и крупа гречневая – на 0,2-0,6%.

С конца 2014 г. поставщики неоднократно обосновывали необходимость повышения цен девальвацией рубля к основным валютам. Так, в декабре 2014 г. цены на часть социально значимого продовольствия в российских регионах выросли, по данным, Росстата, на 30%. После этого руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявлял, что рост цен на продукты питания - на мясо, овощи, гречневую крупу, сахар, подсолнечное масло - «связан в том числе с необъективными причинами», а ритейлеры по всей стране столкнулись с массовыми проверками ценообразования по поручению генпрокурора России Юрия Чайки.

После этого крупнейшие розничные сети из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят «Магнит», X5 Retail Group, «Ашан», «Дикси», Metro Cash & Carry, «Лента» и др.) решились на «заморозку» на два месяце розничных цен на социально значимые товары, чтобы противостоять и инфляции, и давлению чиновников.

В начале 2015 г. был также период укрепления рубля, после которого крупнейшие сети обращались к поставщикам с просьбой пересмотреть цены, рассказывали тогда «Ведомостям» представители ритейлеров и поставщиков.

В конце января 2017 г. о снижении розничных цен на пятую часть ассортимента объявил крупнейший ритейлер товаров для дома и мебели - IKEA. Сеть снизила на 15-20% цены на примерно 1800 видов товара, в том числе из-за укрепления рубля (сама компания основной причиной называла запуск осенью пятой мебельной фабрики в России). До этого о снижении цен на свою продукцию вследствие укрепления рубля заявляла также Apple.