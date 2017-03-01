Intesa готов поделиться кредитом под выкуп 19,5% «Роснефти» с 10 банками

Banca IMI – корпоративное подразделение итальянского Intesa Sanpaolo ведет переговоры с 10 банками о синдикации 5,2 млрд евро кредита, который был выдан Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% «Роснефти». Intesa полностью подписал книгу заявок на синдицирование этого кредита, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подтвердить это не удалось. Представитель Intesa отметил, что не может раскрывать детали текущих переговоров или комментировать слухи.

В минувший вторник председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» Intesa) Антонио Фаллико в кулуарах инвестфорума в Сочи говорил, что компания ведет переговоры с 14 банками и среди них нет российских. «Мы не спешим синдицировать кредит», – говорил он. Фаллико отмечал, что «Роснефть» – очень надежный партнер, поэтому мы не привлекаем другие банки [к участию в синдицированном кредите], мы спокойны».

19,5% «Роснефти» обошлись нефтетрейдеру Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) в 10,2 млрд евро, 5,2 млрд евро выдал Intesa, 2,2 млрд евро – кредит неназванных банков, 2,5 млрд евро – средства QIA, 300 млн евро – средства Glencore. В середине февраля Фаллико отмечал, что Intesa хочет привлечь 2,5–3 млрд евро в рамках синдикации кредита для покупки акций «Роснефти», передавало Reuters.

Для Intesa кредитование Glencore и QIA под покупку доли в «Роснефти» крайне выгодно из-за уровня ставок, которые наверняка привязаны к уровню доходности суверенных российских еврооблигаций, говорит один из российских госбанкиров. Ставки для европейских заемщиков гораздо ниже, так что Intesa зарабатывает на сделке, сказал он. Синдицировать кредит (или продать его) европейскому банку имеет смысл, когда у него наблюдается дефицит капитала, однако у Intesa его нет, говорит госбанкир.