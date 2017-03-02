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Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Конкуренты в Азии

Saudi Aramco и «Роснефть» становятся конкурентами на нефтеперерабатывающем рынке в Азии

Первая инвестирует $13 млрд в НПЗ в Малайзии и Индонезии, вторая покупает завод в Индии
Конкуренция среди производителей нефти на мировом рынке растет, а эти сделки – часть стратегии Saudi Aramco по инвестированию в нефтепереработку с целью обеспечить спрос на свою нефть
Конкуренция среди производителей нефти на мировом рынке растет, а эти сделки – часть стратегии Saudi Aramco по инвестированию в нефтепереработку с целью обеспечить спрос на свою нефть
Ali Jarekji / Reuters

Во вторник Saudi Aramco подписала соглашение с Petronas о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в Малайзии на сумму $7 млрд. Завод в штате Джохор мощностью 15 млн т планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Сделка позволит Saudi Aramco поставлять туда две трети нефти, которую будет использовать новый НПЗ, пишет Finanсial Times (FT). «Малайзия, страны Юго-Восточной Азии открывают огромные возможности для роста», – приводятся слова исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера в сообщении компании. На подписание соглашения потребовалось три года переговоров, сказал он.

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