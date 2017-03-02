Saudi Aramco и «Роснефть» становятся конкурентами на нефтеперерабатывающем рынке в Азии

Конкуренция среди производителей нефти на мировом рынке растет, а эти сделки – часть стратегии Saudi Aramco по инвестированию в нефтепереработку с целью обеспечить спрос на свою нефть

Во вторник Saudi Aramco подписала соглашение с Petronas о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в Малайзии на сумму $7 млрд. Завод в штате Джохор мощностью 15 млн т планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Сделка позволит Saudi Aramco поставлять туда две трети нефти, которую будет использовать новый НПЗ, пишет Finanсial Times (FT). «Малайзия, страны Юго-Восточной Азии открывают огромные возможности для роста», – приводятся слова исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера в сообщении компании. На подписание соглашения потребовалось три года переговоров, сказал он.