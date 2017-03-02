Промышленность
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Долги мешают дивидендам

Высокий долг мешает Evraz платить дивиденды

Компания возобновит выплаты, как только долговая нагрузка будет ниже 3 EBITDA
Evraz – одна из самых закредитованных компаний среди российских металлургов
Evraz – одна из самых закредитованных компаний среди российских металлургов
Andrey Rudakov / Bloomberg

Evraz пока не планирует платить дивиденды. Об этом на телефонной конференции заявил президент компании Александр Фролов. Прежде крупнейшему сталелитейному холдингу нужно снизить долговую нагрузку.

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