Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Долги мешают дивидендам

Высокий долг мешает Evraz платить дивиденды

Компания возобновит выплаты, как только долговая нагрузка будет ниже 3 EBITDA

Александра Терентьева

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