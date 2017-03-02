Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: ВТБ готов расстаться с агробизнесом

ВТБ готов расстаться с агробизнесом

Госбанк ищет покупателя на 65% компании Irrico. Половину этого пакета он недавно купил за 800 млн рублей

Ирина Скрынник

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