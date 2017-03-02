ВТБ готов расстаться с агробизнесом

ВТБ хочет продать всю свою долю в агрокомпании Irrico, следует из отчетности группы по МСФО за 2016 г. На конец прошлого года ВТБ принадлежало 65,8% Irrico.
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