Агропром
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: ВТБ готов расстаться с агробизнесом

ВТБ готов расстаться с агробизнесом

Госбанк ищет покупателя на 65% компании Irrico. Половину этого пакета он недавно купил за 800 млн рублей
ВТБ готов продать аграрную компанию Irrico
ВТБ готов продать аграрную компанию Irrico
Irrico

ВТБ хочет продать всю свою долю в агрокомпании Irrico, следует из отчетности группы по МСФО за 2016 г. На конец прошлого года ВТБ принадлежало 65,8% Irrico.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике