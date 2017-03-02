Путин наградил сотрудников «Роснефти»

В числе награжденных также топ-мененеджеры Газпромбанка, ВТБ и Независимой нефтегазовой компании

Двенадцать менеджеров «Роснефти» награждены орденами и медалями «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России», говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ подписан 1 марта.

Орден Александра Невского получил предправления Газпромбанка Андрей Акимов. Орден Почета - финдиректор «Роснефти» Петр Лазарев, первый зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и президент Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов.

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» получили директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов, его заместитель Андрей Громадин, а также Павел Балюта, Александр Тавлеев, Андрей Шабалин. В департаменте по взаимодействию с органами государственной власти и управления такие же награды получили Людмила Балеевских и Елена Завалеева, сообщает «Интерфакс».

В январе 2015 г. Путин наградил 19 менеджеров «Роснефти» за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Среди награжденных был сын главного испольнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Иван (первый заместитель директора департамента совместных проектов на шельфе компании «Роснефть»). Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.