США резко нарастили экспорт нефти

Экспорт нефти из США в феврале оказался выше, чем у ряда стран ОПЕК, таких как Алжир, Эквадор и Катар, – 1,2 млн баррелей в день, по данным управления энергетической информации США (EIA). Отмена в декабре 2015 г. 40-летнего запрета на экспорт сырой нефти (до этого США могли поставлять ее только в Канаду и Мексику) способствовала большей интеграции американского нефтяного сектора в мировой. Поэтому не только добыча, но и поставки из США становятся существенным фактором, влияющим на баланс спроса и предложения и динамику цен на нефть.

«С точки зрения мирового предложения мы будем важным производителем, определяющим ситуацию на рынке», – сказал аналитикам в феврале Тимоти Дав, генеральный директор Pioneer Natural Resources. По его словам, Pioneer вскоре планирует направить в Азию два танкера вместимостью 525 000 баррелей каждый с нефтью со сланцевого месторождения Permian. По данным ClipperData, в этом году американская нефть направлялась в Канаду, Испанию, Сингапур, Китай.