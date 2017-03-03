«Лукойл» снизил добычу нефти почти на 9%

За первые два месяца 2017 г. «Лукойл» в России добыл 13,4 млн т против 13,7 млн т за тот же период прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК

Добыча нефти «Лукойлом» в 2016 г. снизилась на 8,6% до 91,992 млн т. В 2015 г. компания добыла более 100 млн т нефти. В России в прошлом году «Лукойл» добыл на 2,8% меньше – 83,2 млн т. Но компания подчеркивает, что положительное влияние на добычу нефти в России оказал запуск во второй половине 2016 г. месторождений им. Филановского и Пякяхинского, увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири, а также увеличение объемов добычи в Тимано-Печоре и Предуралье.