«Интер РАО» разрешили получать плату за неработающие мощности

Наблюдательный совет «Совета рынка» во вторник принял правку, которая позволит «Интер РАО» получать плату за мощность ремонтируемых Ивановских ПГУ (Ивановская обл.). Правка – инициатива «Интер РАО». Авария на Ивановских ПГУ произошла 17 сентября 2016 г., рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к набсовету. В результате было отключено оборудование мощностью 110 МВт. С сентября оно находилось в аварийном ремонте, а с начала 2017 г. было переведено в плановый, говорит один из собеседников. За работу станции «Интер РАО» может получать в среднем около 200 млн руб. в месяц, посчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров