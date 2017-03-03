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Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Ремонт с доплатой

«Интер РАО» разрешили получать плату за неработающие мощности

«Совет рынка» сделал исключение для ремонтируемых Ивановских ПГУ, принадлежащих компании
Авария на Ивановских ПГУ произошла 17 сентября 2016 г., рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к набсовету
Авария на Ивановских ПГУ произошла 17 сентября 2016 г., рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к набсовету
«Интер РАО»

Наблюдательный совет «Совета рынка» во вторник принял правку, которая позволит «Интер РАО» получать плату за мощность ремонтируемых Ивановских ПГУ (Ивановская обл.). Правка – инициатива «Интер РАО». Авария на Ивановских ПГУ произошла 17 сентября 2016 г., рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к набсовету. В результате было отключено оборудование мощностью 110 МВт. С сентября оно находилось в аварийном ремонте, а с начала 2017 г. было переведено в плановый, говорит один из собеседников. За работу станции «Интер РАО» может получать в среднем около 200 млн руб. в месяц, посчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

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