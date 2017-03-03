Агропром
Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Газировка теряет сладость

Падение продаж безалкогольных напитков в России замедлилось вдвое

Потребители переходят с газировки на воду
Спрос на сладкую газировку и соки продолжает сокращаться
Спрос на сладкую газировку и соки продолжает сокращаться
Е. Егоров / Ведомости

Продажи безалкогольных напитков в России сократились на 1,2% в натуральном выражении с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г., подсчитали аналитики Nielsen. Падение замедлилось год к году почти вдвое, отмечают они. О небольшом снижении продаж за 2016 г. сообщает в февральском отчете и Euromonitor (-0,8%). Продажи в прошлом году и правда снижались, но меньшими темпами, согласен президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров. По его данным, падение хоть и замедлилось, но по некоторым видам напитков достигало 7–10%.

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