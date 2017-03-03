Падение продаж безалкогольных напитков в России замедлилось вдвое

Спрос на сладкую газировку и соки продолжает сокращаться
Е. Егоров / Ведомости
Продажи безалкогольных напитков в России сократились на 1,2% в натуральном выражении с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г., подсчитали аналитики Nielsen. Падение замедлилось год к году почти вдвое, отмечают они. О небольшом снижении продаж за 2016 г. сообщает в февральском отчете и Euromonitor (-0,8%). Продажи в прошлом году и правда снижались, но меньшими темпами, согласен президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров. По его данным, падение хоть и замедлилось, но по некоторым видам напитков достигало 7–10%.