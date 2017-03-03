McDonald’s прекратит гоняться за новыми клиентами

Американская сеть быстрого питания McDonald’s, недосчитавшись порядка 500 млн заказов в США на фоне неудачных попыток расширить клиентскую базу, возвращается к позиционированию себя как сети доступного фастфуда. Она отказывается от борьбы за клиентов, которые лишь изредка заходят в ее рестораны. Такое решение корпорация приняла после прошлогоднего исследования, в ходе которого выяснилось, что клиенты уходят от нее в другие сети фастфуда, а не в кафе, предлагающие более здоровую пищу. «Нам нужно быть не другим McDonald’s, а лучшим McDonald’s», – заявила старший вице-президент корпорации по стратегии и развитию бизнеса Люси Брейди.

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