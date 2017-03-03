LetterOne инвестирует $5 млрд в нефтегаз

Компания готова потратить деньги в Европе, Латинской Америке и Африке, а также в США

Управляющая активами Михаила Фридмана (№ 2 в российском списке Forbes с состоянием $13,3 млрд) LetterOne намерена инвестировать $5 млрд в нефтегазовые активы, рассказал член совета директоров компании Герман Хан. Это передает «Интерфакс».

По его словам, фонд намерен сосредоточиться на приобретении нефтегазовых активов через две структуры, первая будет инвестировать в Европу, Северную Африку, Латинскую Америку, а вторая – в США. В Северной Америке фонду интересны проекты, связанные с трудноизвлекаемыми запасами.

«Добыча нефти из сланцев - это чисто американское ноу-хау», – пояснил Герман Хан. Он отметил, что в США фонд пытается купить команду, которая обладает технологией, и на ее базе развивать компанию.

Горизонт для приобретений очень большой, говорит управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. В указанных регионах больше 900 публичных компаний в нефтегазовом секторе с капитализацией меньше $5 млрд и около 130 компаний с капитализацией в диапазоне $1-5 млрд, отмечает эксперт.

По словам Вахрамеева, сейчас имеет смысл инвестировать в сектор сланцевой добычи нефти, особенно если такие компании приносят прибыль при стоимости нефти в $40 за баррель. В какой перспективе LetterOne инвестирует $5 млрд в нефтегазовые активы, не ясно: Хан это не сказал, а представитель LetterOne пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

В конце 2016 г. LetterOne сообщила о создании подразделения для инвестиций в ритейл за пределами России – L1 Retail. Компания намерена вложить до $3 млрд в небольшое число проектов, которые «потенциально могут стать лидерами в своих сегментах и на своих рынках», отмечается в сообщении группы. Интерес представляют розничные компании, работающие в формате «у дома», а также магазины товаров для красоты и здоровья.

L1 была создана в 2013 г. Фридманом вместе с другими акционерами «Альфа-групп» – Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым для инвестиций в международные проекты части из $14 млрд, полученных за проданную «Роснефти» долю ТНК-BP. Так, L1 уже инвестировала в лондонские студенческие общежития Pure Student Living, купила небольшую немецкую нефтегазовую компанию Dea. Уже в этом году L1 вложила $200 млн в сервис по вызову водителей Uber и финского провайдера облачных решений для телекоммуникационных компаний Qvantel. Кроме того, летом 2016 г. L1 создала подразделение L1 Health для инвестиций $2–3 млрд в глобальное здравоохранение в ближайшие три года.